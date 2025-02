Davidemaggio.it - Rose Villain “è ‘nà preta”

La presenza scenica diè indiscutibile, e nella prima puntata del Festival di Sanremo 2025 qualcuno all’Ariston lo ha urlato forte e chiaro. Chiaro per chi conosce il napoletano, ovviamente.La cantante era stata appena presentata e si accingeva ad iniziare a cantare, quando un uomo nel pubblico del Teatro ha fatto a gran voce il seguente commento, che è risuonato nel silenzio assoluto del momento:Si’ ‘nà!Ecco cosa hanno urlato aall’AristonLa traduzione letterale dal dialetto napoletano in italiano sarebbe “sei una pietra“. Più in generale, si tratta di un focoso complimento che sottolinea la bellezza e soprattutto il fisico sodo e statuario della persona alla quale è rivolto.E quello di, fasciato in un abito attillato rosso fuoco, lo era senz’altro.