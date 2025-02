Internews24.com - Rose Villain delude i tifosi interisti? «Vincere Sanremo, ma Inter in B? Ecco cosa scelgo»

di Redazione? «, main B?». La risposta della cantante in gara al Festival di quest’annoIdell’ricorderanno sicuramente, una delle tre cantanti della canzone prodotta dal club nerazzurro per celebrare la vittoria della seconda stella, intitolata “Ho fatto un sogno”. Il brano era stato cantato da lei assieme a Madame e a Tananai. Tutti e tre sono dei cantanti con spiccata fede nerazzurra. In certi casi, però, il tifo per l’passa in secondo piano. È quanto accaduto a. L’artista, tra le cantanti in gara al Festival didi quest’anno, nel pomeriggio di ieri ha rilasciato un’vista ai microfoni di 1VS1 il brand di Footballco creato in collaborazione da Calciomercato.