Lanazione.it - Rose rosse e lacrime per l’addio a Eleonora. “Una ferita che non trova pace”

Rufina (Firenze), 12 febbraio 2025 – Folla commossa a Rufina per il funerale diGuidi, uccisa dal compagno Lorenzo Innocenti. L’oratorio si è velocemente riempito per l’ultimo saluto alla giovane madre. Amici, conoscenti, un paese intero sconvolto e presente per dire “basta ai femminicidi”: in molti constrette in mano, hanno preso parte alla funzione celebrata da Don Luca Meacci sotto la pioggia. Il parroco ha portato i saluti del vescovo alla “comunità, alle due famiglie sconvolte, a ogni cuore muto che nonle parole per spiegare l’accaduto. Si rimane stupefatti di fronte al male e alla sua banalità – ha aggiunto don Meacci – per cui si ha il timore che possa prendere chiunque ma non è così, fare male è una scelta. La nostra società potrà crescere nellaquando metterà al centro la donna, adeguando le strutture sociali alla sua misura”.