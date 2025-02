Lettera43.it - Roncoferraro, una donna è stata colpita con dieci martellate dell’ex compagno

Unadi 38 anni, di origine marocchina ma residente da tempo con i suoi due figli di 11 e 9 anni a, in provincia di Mantova, è ricoverata in gravi condizioni dopo esserebrutalmente aggredita dal suo ex. L’episodio è avvenuto lunedì ma è stato reso noto solo stamani. La vittima èalla testa con una decina di. Ferita e sanguinante, laè riuscita a chiedere aiuto affacciandosi alla finestra della sua abitazione, dove un corriere di passaggio l’ha vista e ha immediatamente allertato i soccorsi. Trasportata d’urgenza in ospedale, èsottoposta a un delicato intervento chirurgico e rimane in pericolo di vita.Lalo aveva denunciato per stalkingL’aggressore, un 40enne marocchino con precedenti per maltrattamenti e lesioni personali, è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio aggravato.