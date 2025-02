Laprimapagina.it - Roncoferraro. Tenta di uccidere l’ex a martellate: donna lotta tra la vita e la morte

Leggi su Laprimapagina.it

Una scena agghiacciante si è consumata a(Mantova), dove unadi 38 anni è stata brutalmente aggredita a colpi di martello dalcompagno. A dare l’allarme è stato un corriere che l’ha vista sanguinante chiedere aiuto dalla finestra di casa.La vittima, di origine marocchina ma residente da tempo nel Mantovano con i suoi due figli di 11 e 9 anni, è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Qui i medici hanno riscontrato gravi lesioni alla testa e l’hanno sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano critiche.L’aggressore, un connazionale di 40 anni, è stato rintracciato dai carabinieri e fermato con l’accusa dito omicidio aggravato. Già noto alle forze dell’ordine per maltrattamenti e lesioni personali, era stato denunciato nei giorni scorsi per stalking.