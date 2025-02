Ilgiorno.it - Roncoferraro, il corriere eroe e mamma coraggio: “Aveva la testa spaccata e si preoccupava per i figli”

(Mantova) – Era a terra, con lae sanguinante ma siper i: “Stanno tornano da scuola, se mi vedono così si spaventano”. Ibtissal El Baroudi, 38 anni, marocchina, per i vicini Betty, è scampata per un soffio alla furia dell’ex compagno, che l’ha colpita allaa martellate. Nella serata odierna, mercoledì 12 febbraio, dopo una delicatissima operazione al cranio e 48 ore d’ansia, è stata dichiarata fuori pericolo dai sanitari dell’ospedale di Mantova. Intanto i carabinieri hanno ammanettato il suo aggressore, un 40enne violento, con molti precedenti, che Bettygià denunciato per stalking. Se la giovane donna marocchina potrà riabbracciare ilo deve alla fortuna ma anche a chi l’ha soccorsa e ha tamponato le su ferite. Pure lui è uno straniero per la legge italiana, anche se vive nel nostro Paese dal 1990.