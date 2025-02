Ilgiorno.it - Roncoferraro, il corriere eroe e Betty mamma coraggio: “Aveva la testa spaccata e si preoccupava dei figli. Nessuno la stava aiutando”

(Mantova) – “Era a terra, con lae sanguinante”. Ma siper i: “Stanno tornano da scuola, se mi vedono così si spaventano”. Ibtissal El Baroudi, 38 anni, marocchina, per i vicini, è scampata per un soffio alla furia dell’ex compagno, che l’ha colpita allaa martellate. Nella serata odierna, mercoledì 12 febbraio, dopo una delicatissima operazione al cranio e 48 ore d’ansia, è stata dichiarata fuori pericolo dai sanitari dell’ospedale di Mantova. Intanto i carabinieri hanno ammanettato il suo aggressore, un 40enne violento, con molti precedenti, chegià denunciato per stalking. Il salvataggio di Abdel Se la giovane donna marocchina potrà riabbracciare ilo deve alla fortuna ma anche a chi l’ha soccorsa e ha tamponato le sue ferite.