.com - Romanticismo a La Maison Arabe: un’esperienza unica per celebrare l’amore

Leggi su .com

Immersa nel cuore della storica Medina di Marrakech, a pochi passi dalla famosa Piazza Jemaa el Fna, La, leggendaria per la sua storia e il suo fascino senza tempo, è pronta a offrire una nuova esperienza esclusiva dedicata agli amanti: il pacchetto “Romance in Marrakech”.Un’opportunitàperilin uno dei luoghi più affascinanti al mondo, tra tradizione, lusso e intimità.Fondata negli anni ’40 da Suzy e Hélène Sebillon-Larochette come il primo ristorante nella Medina aperto agli stranieri, Laè oggi un boutique riad-hotel che fonde l’eleganza marocchina con il lusso europeo. Ristrutturata negli anni ’90 dal conte italiano Fabrizio Ruspoli, è stata meta di numerosi personaggi illustri, da Ernest Hemingway a Jackie Kennedy, da Rita Hayworth a Winston Churchill, diventando un rifugio esclusivo per chi cerca un’atmosfera senza pari.