Romantica filosofica o perfida Quando non ti viene l' ispirazione puoi sempre pescare qualche frase a rapper e cantautori

La musica arricchisce di emozioni le immagini. E le frasi di canzoni messe sotto i post possono dare una marcia in più ai nostri messaggi. Che siano d’amore, rap o trap, pop o rock, ecco i versi dei cantanti italiani e stranieri che li rendono più attraenti. Per questo motivo, i post che catturano, che commuovono e strappano un sorriso – oltre a quelli con gli intramontabili gattini – hanno come ingredienti le frasi tratte dalle canzoni.Ma non è detto chesi posta qualcosa, comunicando con gli altri, si abbia a portata di mano o nei pensieri i versi più emozionanti. Ecco alloraspunto per scegliere le canzoni giuste.Cercate frasi di canzoni da mettere sotto i post?Eccosuggerimento per farsi prendere dalla musica, e utilizzarla per rendere più emozionanti i propri messaggi (foto Getty Images)Frasi di canzoni da mettere sotto i post d’amoreCosì come una canzone richiede accordi armonici, per non insultare le orecchie di chi ascolta, anche le parole devono essere accordate ai post.