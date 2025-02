Romadailynews.it - Roma: torna nella Capitale dal 7 al 9 marzo Motodays 2025, l’evento dedicato alle due ruote

Fieraconferma le date della tredicesima edizione didi riferimento per il mondo delle duenel Centro-Sud Italia. Dal 7 al 9, gli appassionati di moto potranno vivere tre giorni dedicati a esposizione, esperienze in sella, formazione e incontri con aziende e protagonisti del settore. La manifestazione organizzata da Fierasi sviluppera’ su quattro padiglioni e 40.000 mq espositivi, proponendo un’ampia offerta di contenuti per motociclisti e visitatori. Dultime novita’ del mercato ai test ride, dalla novita’ degli itinerari accompagnati, sia su strada che su terra,competizioni sportive, cheno sulle aree esterne, fino ad aree tematiche e di approfondimento dedicate a turismo, mobilita’ e sostenibilita’,si conferma un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti delle due