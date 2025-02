Lapresse.it - Roma, sciopero Atac di giovedì 13 febbraio: disagi per i pendolari

per ini che domani, a causa di unoche dalle 20 alle 24, bloccherà le 39 linee di autobus gestite dal personale del depositodi via Cialdoni, alla Magliana.Le linee interessate dalloLe linee bus coinvolte saranno 023, 087, 089, 115, 128, 228, 23, 30, 34, 46 barrato, 49, 91, 98, 669, 670, 713, 719, 766, 773, 774, 775, 781, 786, 792, 870, 871, 881, 882, 904, 905, 906, 916, 980, 981, 983, M04, M30, M40, M50. Regolari le linee notturne.Il servizio sarà garantito sino alle 20 e dalle 0.01 del giorno 142025.Le motivazioni del bloccoLoè stato indetto da USB Lavoro Privato ed ORSA Tpl dopo due gravi avvenimenti, del 6 e dell’8, in cui due autobus sono stati colpiti dal lancio di pietre, mettendo a grave rischio la salute di lavoratori ed utenza.