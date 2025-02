Romadailynews.it - Roma: scatole metalliche e calamite per nascondere la droga, arrestato 21enne

Gestiva l’attivita’ di spaccio con regolarita’ e una professionalita’ riconosciuta dagli stessi investigatori che lo tenevano da tempo sotto controllo. Ildalla polizia digestiva l’attivita’ di spaccio dellacon consegna a domicilio.Tutte le mattine, incontrava a casa il suo “socio in affari”, unno di 44 anni, impartendo ordini e direttive circa le consegne da effettuare in giornata. Secondo appuntamento a fine serata con la consegna dei profitti della giornata ed un resoconto dettagliato dell’attivita’ svolta. La coppia di pusher, pero’, era monitorata da tempo dagli investigatori del Commissariato Appio, perche’ ritenuta responsabile di un traffico dinella zona. A destare il sospetto degli agenti del Commissariato proprio quegli incontri consuetudinari tra i due, ripetuti per ben due volte al giorno.