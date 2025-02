Romadailynews.it - Roma: rubano in una scuola e speronano auto carabinieri, arrestata coppia di ladri

Un uomo e una donna sono stati arrestati daidiquesta notte alle 2:30 circa, per aver perpetrato il furto in una.L’allarme e’ stato lanciato da un istituto scolastico in via Fosso dell’Osa e sul posto sono intervenuti idella stazione di San Vittorinono, i quali, a poca distanza dall’istituto, hanno individuato un’vettura con a bordo lapoi.Alla vista della pattuglia dei, i due hanno tentato di darsi alla fuga andando a scontrarsi frontalmente con l’vettura dei militari ma sono stati entrambi bloccati. Durante un controllo piu’ approfondito, all’interno del veicolo e’ stata rinvenuta una lavagna multimediale asportata dalla.Gli occupanti del veicolo, entrambini, rispettivamente di 30 e 27 anni, sono stati arrestati per furto aggravato.