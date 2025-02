Romadailynews.it - Roma: pronto ad espatriare con documenti falsi, arrestato uomo ricercato per tentato omicidio

Un cittadino moldavo,per, e’ stato rintracciato nella casa che condivideva con la famiglia in localita’ Sacrofano dalla polizia di. Gli agenti sono arrivati a lui in seguito ad una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica dipresso il tribunale di.L’e’ considerato autore di unconsumato nei primi giorni di dicembre del 2024 a Tor Bella Monaca. La vittima e’ un connazionale dell’, che, in occasione del fatto criminoso dello scorso dicembre, a conclusione di una discussione, e’ stato attinto da fendenti d’arma da taglio all’addome, con lesioni che lo hanno indotto in pericolo di vita. Il movente del, da quanto ricostruito con meticolosa puntualita’ degli investigatori, sarebbe stato un chiarimento nato da una rapina messa a segno pochi giorni prima in zona Ostiense, in un’area parcheggio spesso utilizzata come punto di ritrovo da cittadini rumeni e moldavi destinati a far rientro nei confini nazionali o ad inviare beni ed effetti personali a congiunti nei propri paesi di origine.