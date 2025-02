Romadailynews.it - Roma: prefetto, sgomberi assicurando alloggi a chi e’ in difficolta’ per stop occupazioni

procede il piano deglidegli immobili occupati,a chi si trova in condizioni di svantaggio economico e sociale, con l’obiettivo di eliminare il degrado generato dalledi edifici abbandonati. E’ quanto ha spiegato ildi, Lamberto Giannini, in una intervista al quotidiano “Il Corriere della Sera”.“Stiamo procedendo con il censimento di chi vive in questi edifici – ha detto Giannini -, si tratta di decine di migliaia di persone. Prima di ordinare uno sgombero dobbiamo pero’ valutare una serie di variabili. Non ci sono solo soggetti pregiudicati e pericolosi, come a Cinecitta’ e a Tor Sapienza, fra le ultime operazioni, ma soprattutto tante persone fragili, come gli anziani e poi i bambini che non possono essere sradicate dalle zone in cui si trovano, se non altro perche’ vanno a scuola in quei quartieri e trasferirli sarebbe un trauma per loro” quindi bisogna “garantire le fragilita’ presenti nei palazzi inseriti nel pianoe liberare gli edifici solo dopo aver assicurato loroalternativi”.