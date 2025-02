Sololaroma.it - Roma, Porto nel mirino: motore Koné per Ranieri

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per lasta arrivando il momento di tornare in campo. La vittoria per 1-0 con il Venezia è infatti passata in archivio e serve ora trovare la definitiva continuità di rendimento. Il focus si sposta ora sull’Europa League, una competizione che diventa cruciale in una stagione iniziata sotto una cattiva stella. L’obiettivo è quello di strappare il pass per gli ottavi di finale. Sul cammino dei capitolini, però, si posizionerà il, con la gara d’andata che andrà in scena domani 13 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Do Dragao. Una partita estremamente delicata, contro un cliente ostico.Claudioè consapevole di trovarsi di fronte ad un ostacolo imponente, un avversario che ha conoscenza delle competizioni internazionali. Il coach di Testaccio ha presentato la partita in conferenza stampa ed ha scelto il suo undici titolare, con uno sguardo che passa inevitabilmente in mediana.