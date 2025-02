Serieanews.com - Roma, Pellegrini in bilico: è deluso da un episodio della scorsa settimana – ESCLUSIVA

Lorenzoe pensa all’addio alla. Alcune parole che hanno lasciato il segno lo spingono a valutare nuove strade. Ci sono almeno 3 big alla finestrain: èda un(Foto: Ansa) – serieanews.comA volte, più delle scelte tecniche o dei risultati, sono le parole a segnare una rottura. Parole che arrivano dritte e tagliano, come una lama. Lorenzo, capitanoe cuore pulsante giallorosso negli ultimi anni, oggi si sente ai margini di un progetto che sembra non appartenergli più.Non è stata una questione di campo o di rendimento, ma di percezione. E quando inizi a sentirti poco desiderato, scatta la voglia di guardarti intorno. Il punto di rottura? Una frase detta quasi per caso (forse), ma che perha avuto il peso di una sentenza.