Roma nun fa la stupida stasera, il testo del brano di Lando Fiorini

Leggi su Funweek.it

non fa la” è unintramontabile diche da decenni accompagna le seratene. Pubblicata per la prima volta nel 1971, la canzone è diventata un vero e proprio inno alla città eterna, un omaggio alla sua storia, alla sua gente e al suo modo di vivere.Dopo l’esibizione di Tony Effe a Sanremo in molti si sono messi a ricercare ildel notodi.Ildidipinge un quadro vivido dellapopolare, fatta di vicoli stretti, botteghe artigiane, piazze animate e personaggi pittoreschi. Il, ricco di riferimenti alla vita quotidiana della città, cattura l’essenza di unaautentica e genuina, lontana dai luoghi comuni e dai cliché.Ilha avuto un impatto significativo sulla cultura popolarena e italiana.