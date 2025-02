Sololaroma.it - Roma, l’Europa per quadrare i conti: quanto porta il passaggio del turno

Domani alle ore 21:00 lasarà di scena in quel del Do Dragao, per la sfida contro il Porto, valevole per i playoff di Europa League. Entrambe le squadre, infatti, hanno dovuto fare icon un percorso più difficile del previsto nel girone unico di questo nuovo format europeo. Da qui la volontà di riscattarsi puntando proprio su questa gara, eliminando un avversario scomodo per la vittoria finale della competizione.Se il Porto ha manifestato a più riprese l’intenzione di puntare alla vittoria delLeague laappare decisamente più cauta. Claudio Ranieri, con l’onesta intellettuale che lo ha sempre contraddistinto, ha rito calma nell’ambiente giallorosso, intimando di pensare partita per partita. Anche se, percon lo suo arrivo c’è stato un cambio di tendenza evidente in campionato, la rimonta appare ancora molto proibitiva.