Sololaroma.it - Roma, infortunio Rensch: salta anche il Parma

Leggi su Sololaroma.it

La sfida tra Porto esi avvicina sempre di più. Nel pomeriggio la squadra partirà alla volta di Oporto, con la conferenza di Mister Ranieri prevista per le 19:45. Non farà sicuramente parte della spedizione in Portogallo, Devyne. Il difensore olandese si è fermato nell’allenamento di ieri mattina per un lieve stiramento alla zona dell’adduttore.Inizialmente sembrava una cosa risolvibile nel breve termine, ma l’sembrerebbe essere decisamente più serio. Come riportato dai colleghi de Il Tempo,dovrà restare ai box per almeno una settimana, indi per cui oltre alla gara di domani col Porto, salteràla trasferta del Tardini contro ildi Fabio Pecchia, in programma domenica 16 febbraio alle ore 18:00, Resch out: occasione per Abdulhamid?Quella di Devynerappresenta senza dubbio una perdita non di poco conto per la