Roma | Ferraro CG mia mozione per dare dignita’ istituzionale a colonie feline e volontari

E’ stata approvata ieri in Assemblea Capitolina unache mira amaggiore valenza e istituzionalizzazione alledella citta’. “e’ la capitale europea che ha il maggior numero die le piu’ estese, e’ necessario pertanto attivarsi tramite la fornitura di accessori con un logotipo diCapitale, realizzato in collaborazione con le scuole, che identifichi univocamente tutte le attrezzature e i tutor di colonia, con lo scopo di avere un pieno riconoscimento ed istituzionalizzazione degli stessi” si legge in una nota del consigliere capitolino della Lista Civica Gualtieri Sindaco e delegato all’Ambiente e Tutela Animale per Citta’ Metropolitana, Rocco.Si richiede, inoltre, una segnaletica univoca da installare nei pressi delleallo scopo di richiamare l’attenzione degli automobilisti alla possibile presenza di gatti sulla carreggiata.