Roma, due vittorie in trasferta nella fase ad eliminazione diretta dal 2022: il Porto per invertire il trend

Laha ritrovato continuità in Serie A con dueconsecutive in, ma ora è chiamata a un’altra prova di maturità: espugnare lo stadio Do Dragão per avvicinare la qualificazione agli ottavi di Europa League. Se il rendimento casalingo è sempre stato una certezza nelle competizioni europee, il discorso cambia quando si analizzano le gare esterne.Duedala oggi: il datoDala oggi, i giallorossi hanno vinto solo due trasferte in questa: il successo per 1-0 sul Vitesse in Conference League (rete di Sergio Oliveira) e il blitz dello scorso anno a San Siro contro il Milan, con lo stesso risultato (gol decisivo di Gianluca Mancini). Duefondamentali che hanno spianato la strada verso turni successivi, ma che evidenziano una certa difficoltà dellalontano dall’Olimpico.