Roma, Dovbyk all'esame Porto: i playoff per migliorare lo score in Europa

Allaserve il veroper conquistare un passaggio del turno fondamentale, rilanciare le proprie ambizioni e continuare a inseguire il sogno Champions, possibile solo attraverso la vittoria dell’League. Oltre all’aspetto sportivo, il passaggio agli ottavi garantirebbe anche un’importante iniezione di liquidità per le casse del club, con un incasso di circa dieci milioni di euro.In questa stagione,ha segnato tredici gol, un bottino tutt’altro che deludente se confrontato con gli esordi di altri centravanti passati per Trigoria. Il suo rendimento è stato superiore a quello di molti attaccanti che hanno vestito la maglia giallorossa, ma per compiere il definitivo salto di qualità dovrà iniziare a segnare reti pesanti, decisive per il cammino della squadra. Finora, i suoi gol hanno portato cinque punti in campionato e tre inLeague, un contributo che può e deve crescere.