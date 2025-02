Lapresse.it - Roma: Cassazione annulla condanna per mafia clan Gallace Anzio e Nettuno

Leggi su Lapresse.it

, 12 feb. (LaPresse) – Per i 24 associati al, arrestati nella maxi inchiesta dell’antina, sul litorale diin provincia di, denominata Tritone, dove finirono in manette più di 60 persone, la sentenza diper l’accusa di associazione mafiosa è statata con rinvio. La quinta sezione penale della Corte diha rimandato gli atti al secondo grado disponendo di fatto un processo d’Appello bis amento dellaper associazione mafiosa, con rinvio in Appello anche per Bruno, considerato il capo promotore dell’organizzazione. Gli arresti portarono successivamente allo scioglimento per infiltrazioni mafiose dei comuni di. Gli imputati sono stati difesi, tra gli altri, dagli avvocati Vincenzo Garruba, Vincenzo Cicino, Valerio Spigarelli, Francesco Lojacono, Giovanni Tedesco, Michele Monaco, Cesare Placanica e Gianluca Tognozzi.