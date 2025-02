Romadailynews.it - Roma: armato di coltello per le strade di Ostia, trattamento sanitario obbligatorio per un 27enne

Un uomodie’ stato segnalato, ieri, in via Ferdinando Acton ad.La minacciosa presenza ha fatto scattare l’allerta e sul posto sono arrivati i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di. I militari hanno effettivamente riscontrato la presenza dell’uomo ancoradie in evidente stato confusionale. si tratta di unno di 27 anni, con precedenti, e’ stato dise messo in sicurezza dai militari che hanno sequestrato ilda cucina che teneva in mano.Per il, non violento ma in evidente stato di alterazione da abuso di sostanze stupefacenti, e’ stato necessario unda parte del personale medico del 118, intervenuto sul posto, e condotto in osservazione, presso l’ospedale Grassi didove tutt’ora e’ ricoverato in attesa di un consulto medico psichiatrico.