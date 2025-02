Laprimapagina.it - Rolex GMT-Master II Oyster

GMT-II: il simbolo dell’eleganza e della funzionalitàIlGMT-IIè uno degli orologi più iconici e apprezzati della celebre maison svizzera. Nato per soddisfare le esigenze dei piloti e dei viaggiatori, questo segnatempo rappresenta il perfetto equilibrio tra estetica raffinata, innovazione tecnica e funzionalità avanzata. Con la sua capacità di mostrare più fusi orari contemporaneamente, è diventato un must-have per chi è sempre in movimento, sia per lavoro che per piacere.Un design distintivo e senza tempoUno degli elementi che rendono ilGMT-IIunico è il suo design inconfondibile. La cassa, realizzata in acciaiosteel o in oro, garantisce robustezza e resistenza agli urti, oltre a una straordinaria eleganza. Il quadrante, con indici luminosi Chromalight, assicura un’ottima leggibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione.