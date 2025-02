Juventusnews24.com - Rogoz Juve, chi è il difensore romeno dell’Under 16 di Grauso: un nuovo Dragusin nelle giovanili bianconere

di Fabio Zaccaria, focus sul centrale di difesa classe 2009 in forza a mister: duttilità e fisicità in abbondanza. L’identikit competo del giocatore16 bianconeraFra il pacchetto di difensori su cui misterpuò contare, è presente il profilo di un ragazzo davvero interessante, di struttura già importante ma in possesso, al tempo stesso, di una buona dose di tecnica fondamentale. Stiamo parlando di Nicolas, centrale classe 2009 a disposizione dellantus Under 16. Ecco di seguito le caratteristiche tecniche e l’identikit completo del giocatore.La prima qualità che occorre mettere in luce diè senza dubbio la duttilità: può infatti svolgere sia ilcentrale puro, sia il braccetto in una linea a 3 ma ricoprire anche la posizione di terzino all’occorrenza.