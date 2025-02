Spettacolo.periodicodaily.com - Rockin’1000 e Jovanotti, Un’Incredibile Esibizione alla 75ª Edizione del Festival di Sanremo

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

La prima serata della 75ªdeldiè stata illuminata da un momento unico:, la più grande rock band al mondo, ha collaborato conper una performance che ha fatto emozionare il Teatro Ariston e il pubblico da casa.140 Musicisti al Teatro Ariston per il Decimo Anniversario diLa prima serata della 75ªdeldiha regalato al pubblico un’esperienza straordinaria: la collaborazione tra, la più grande rock band del mondo, e. In un’che ha fatto vibrare le pareti del Teatro Ariston, 140 musicisti si sono uniti per reinterpretare “L’ombelico del mondo”, un momento che ha segnato l’inizio delle celebrazioni per il decimo anniversario diQUI IL VIDEO DELL’La Magia della Collaborazione traPh.