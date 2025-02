Gqitalia.it - Rocco Hunt con Mille vote ancora canta “l'appocundria” a Sanremo

Il rapper salernitanoPagliarulo, in arte, ha vinto il Festival di2014 nella sezione “Nuove Proposte” con il brano Nu juorno buono. Quest’anno ci ritorna con. «In un certo senso è un po’ il sequel», ha dichiarato in un’intervista, «Vado asolo in occasioni importanti e penso che questa lo sia».A chi gli chiede di definire la sua musica, risponde che è trasversale: parte dal rap e arriva al pop, passando per musica latina e sound partenopeo.in dialetto e rivendica con orgoglio “il mio accento si deve sentire”.è un pezzo nostalgico dal ritmo serrato e, come dice lui, “c’è molta” (malinconia). Nostalgia per la sua terra, per l’infanzia e i profumi di casa.E ora non mi ricordo più, com’è l’odore del caffèQuelle canzoni che mamma ascoltava alla radioGiocavamo in quartiere sembrava uno stadioNon è stata domenica mai piùDa quando sono andato via da casa mia,Rimpiango anche le cose che odiavoLe stesse che mi hanno fatto andare viaMa la canzone offre anche uno sguardo più ampio che va oltre la biografia personale e cattura in poche righe la consapevolezza di cambiamenti ormai irreversibili.