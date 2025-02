Calciomercato.it - Rivoluzione Juventus: non solo Kolo Muani, cambia tutto l’attacco

Nuovo appuntamento con Ti Amo Calciomercato.it insieme alla direttrice Eleonora Trotta e Carlo Roscito. Il punto con le ultime news di calciomercatoLaha ritrovato la vittoria a Como grazie ad una doppietta dinell’ultimo fine settimana. Tre punti pesantissimi nella ricorsa europea della truppa di Thiago Motta che al momento è a -2 dalla Lazio quarta in classifica. In Champions contro il PSV è poi arrivata, per la prima volta in stagione, la terza vittoria consecutiva per Thiago Motta da allenatore bianconero.: non– Calciomercato.it (LaPresse)I bianconeri sono quindi al lavoro per trovare la giusta continuità di risultati e rendimento utile a riagguantare una qualificazione Champions che sarebbe fondamentale anche in ottica mercato estivo.