Rivoluzione degli affitti brevi. Keybox e tastierini, cosa cambia. Dieci giorni per mettersi in regola

La data cerchiata in rosso sul calendario è quella di venerdì 21 febbraio. Lo spartiacque che segna un prima e un dopo nella lotta di Palazzo Vecchio all’overtourism, lungo il solco della doppia tutela del decoro urbano e della pubblica sicurezza. Ora che il Consiglio comunale ha approvato la delibera 99 che modifica ilmento di polizia urbana introducendo all’articolo 20 bis il divieto tout court delle, deinumerici e l’usoaltoparlanti o amplificatori di voce in mano alle guide turistiche (pena, 160 euro di multa). Ma facciamo chiarezza. GLI OBBLIGHI DEI GESTORI La delibera della giunta Funaro è ancorata all’articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che prevede sia per i gestori professionali che per coloro che svolgono attività ricettive con carattere saltuario, l’obbligo di registrazionealloggiati che devono essere muniti di documento di identità, e l’inoltro dei dati alla Questura nelle 24 ore successive dalla data di primo ingresso.