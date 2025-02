Dayitalianews.com - Rita De Crescenzo: dopo Roccaraso tocca a Bari, “Sta ‘na fiera bellissima”. Preoccupazione dall’ente

Leggi su Dayitalianews.com

“Venite tutti a, non mancate alla!” È l’appello lanciato dalla tiktoker napoletanaDe, che conta oltre un milione e mezzo di follower sul suo profilo.Tra i partecipanti a un evento dedicato al mondo della bellezza, in programma nel fine settimana presso ladel Levante, l’influencer si prepara a fare tappa nel capoluogo pugliese. “Non possiamo mancare a questa grande manifestazione: ci saranno esperti di make-up, parrucchieri e professionisti delle ciglia”, afferma nel video pubblicato per promuovere l’evento. Nel messaggio, non manca un riferimento a quanto accaduto di recente a, quando, grazie all’eco dei social e all’influenza di personaggi come De, migliaia di turisti campani hanno invaso la località abruzzese. “Mi raccomando, venite tutti ae alla! Dobbiamo superare quello che è successo lì.