Ilgiorno.it - Risicoltura. Calo dell’export verso la Francia

Leggi su Ilgiorno.it

CASTELLO D’AGOGNA (Pavia)Ancora in cima al podio della. L’Italia si conferma di gran lunga il primo Paese produttore di riso in Europa con oltre il 50% dell’intera produzione comunitaria, ben 216mila ettari di superfici seminate e circa 1,4 milioni di tonnellate prodotte nel 2024. I dati sono emersi nell’incontro organizzato ieri al Centro sperimentale di Ente risi a Castello D’Agogna da Cia-Agricoltori italiani con il presidente Cristiano Fini, i vertici nazionali dell’Ente e i tantissimi risicoltori di quella è una delle zone più vocate per il settore. Lombardia e Piemonte, infatti, rappresentano insieme il 93% del riso tricolore. "Il riso è un’eccellenza dell’agricoltura italiana, non solo per la potenza dei numeri - ha detto Fini -. Alla quantità si aggiunge una qualità indiscussa, che nasce dalla tradizione e dal rispetto per l’ambiente".