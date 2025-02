Lapresse.it - Rischio idrogeologico Marche, dal Mase 38 milioni di euro

Leggi su Lapresse.it

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha destinato circa 38dialla Regioneper un piano dettagliato di interventi per la mitigazione del, nell’ambito della programmazione delle risorse2024. Il piano, proposto dalla Regione, prevede un investimento complessivo di 37.745.812, interamente assegnato a vari progetti prioritari e ordinari in tutto il territorio regionale. “Sin dall’inizio della nostra amministrazione abbiamo considerato la tutela del territorio e la prevenzione deluna priorità a cui abbiamo destinato ingenti risorse – ha affermato il presidente della RegioneFrancesco Acquaroli – voglio ringraziare il Governo e il Ministero per l’Ambiente perché, condividendo questo piano, ci permettono di intervenire su numerose situazioni sul nostro territorio che richiedevano attenzione e investimenti.