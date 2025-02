Bergamonews.it - Rincari per clienti di alberghi e ristoranti nelle Ztl, il Comune: “Sì ai chiarimenti ma rivendichiamo la scelta politica”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Un incontro interlocutorio, terminato con l’impegno di rivedersi la prossima settimana, per meglio definire le questioni squisitamente tecniche relative alle scelte e all’indirizzo preso con la delibera votata in Giunta a dicembre 2024. Questo il senso e il significato dell’incontro che si è tenuto nel pomeriggio di lunedì 11 febbraio tradi Bergamo, Ascom, Confesercenti, Visit Bergamo e Atb per discutere del rincaro applicato aidelle strutture ricettive, extra ricettive e anche di quelle legate alla ristorazione. Al centro della discussione non solo ladi inserire, tra ivoluti dall’amministrazione comunale, anche la tassa, peraltro già in vigore, che fa capo alla sosta nella Ztl, sulla quale pende, appunto, la richiesta di permesso, per il solo transito, di 1 euro, ma anche tutte le modalità di applicazione della norma.