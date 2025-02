Ilfoglio.it - Rinascimento. L’alba del mondo

Impossibile ridurre in poche righe la ricchezza sterminata dell’opus magnum di Bernd Roeck, professore emerito di Storia moderna a Zurigo. Il testo infatti inquadra l’epoca rinascimentale in un affresco che abbraccia l’intera storia umana, dall’antichità europea alle civiltà asiatiche, fino alle conseguenze sulcontemporaneo; inevitabile perciò limitarsi a pochissimi spunti. Uno. Per Roeck, ilnon è appena un fenomeno artistico: la grande fioritura dell’arte toscana – che sta ovviamente al cuore del racconto – è solo l’aspetto più vistoso di un rinnovamento che abbraccia tutti gli aspetti della vita, dalla letteratura alla politica, dalla religione allo studio della natura. Così ecco che nel quadro entrano a pieno titolo Colombo e Drake, Shakespeare e Cervantes, la Riforma e la Controriforma, l’alchimia e la stampa, Machiavelli e Hobbes, Copernico e Gallileo e Newton (ildi Roeck arriva fino alle soglie del Settecento), nonché tutte le vicende storiche che fanno da contorno al movimento delle idee.