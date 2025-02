Tg24.sky.it - Rimini, vasto incendio in una palazzina: due morti

Leggi su Tg24.sky.it

Due persone sono morte questa sera ain seguito a undivampato intorno alle 19 in unadi tre piani. Le fiamme, partite dal piano terra, hanno rapidamente invaso la tromba delle scale, rendendo impraticabile l'edificio.un uomo di 55 anni e una donna di 42Le vittime, secondo le prime informazioni, sono un uomo di 55 anni, con difficoltà motorie, deceduto mentre tentava di mettersi in salvo, e una donna di 42 anni, di nazionalità romena, che nonostante i soccorsi è morta poco dopo. Diverse persone, soprattutto anziani, hanno riportato sintomi da intossicazione e sono state evacuate dai vigili del fuoco. In totale, 43 residenti sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni. Si indaga sulle cause del rogoSul posto sono intervenuti quattro ambulanze, due automediche, polizia di Stato e locale, oltre ai mezzi del 115.