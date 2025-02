Lapresse.it - Rimini: incendio in appartamento, 2 morti

Unè divampato nel tardo pomeriggio di mercoledì a, in via Giuliano da. Nell’, due persone hanno perso la vita: si tratta di un uomo di 55 anni, che è deceduto per le esalazioni da fumo causate dal rogo, e di sua moglie di 42 anni. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche la polizia, la polizia locale e i soccorsi del 118.