Ilgiorno.it - Rimadesio, ko con onore a Treviglio. Regazzi: "La squadra sta crescendo"

Leggi su Ilgiorno.it

La rimonta dellasi spegne a 90 secondi dalla fine quando la tripla del possibile -4 scagliata da capitan Mazzoleni gira sul ferro ed esce. Poi Vecchiola punirà da 7 metri regalando alla suauna vittoria meritata, ma in dubbio fino all’ultimo nonostante il +17 del 32’ (76-59) sembrava chiudere ogni speranza per i brianzoli. Che invece si sono rifatti sotto con le triple di Elli, Bartninkas e Perez. Coach Marco: "Di fronte c’era unache per struttura fisica è ai vertici della categoria. Peccato aver regalato qualche fallo di troppo a rimbalzo.dalla lunetta ha fatto quel break che poi ha deciso il match. Ottima però la reazione e se fosse entrato quel tiro di Mazzoleni ci saremmo giocati le nostre chance". I ragionamenti del tecnico sono impostati a medio-lungo termine.