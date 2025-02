Zonawrestling.net - Rikishi: Bello vedere Jey emozionarsi

Jey Uso ha tenuto un discorso accorato a “WWE Raw” dopo essersi assicurato un posto a WrestleMania 41 vincendo la Royal Rumble 2025. Ha ringraziato i suoi sostenitori e si è commosso quando i fan hanno fatto il tifo per lui. Suo padre,, lo ha elogiato per essere genuino e resiliente nel suo percorso verso il successo.ha detto che va bene per i wrestler mostrare le loro vere emozioni a volte invece di rimanere nel personaggio. Ha apprezzato l’onestà di Jey durante il discorso.: “Èdopo un promo così intenso”Parlando a “Off The Top“,ha dichiarato che va bene non essere nel personaggio durante momenti come quelli di Uso a “Raw” e ha attribuito a suo figlio la sua resilienza durante il suo percorso verso il successo.“Ho pensato che fosse il più reale possibile.