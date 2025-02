Iodonna.it - «Riguardando la mia carriera, non hanno fatto la differenza le vittorie ma la volontà di riprovarci» ha detto Gimbo dal palco dell'Ariston smentendo i rumors sul suo ritiro

Gianmarco Tamberi ha smentito in diretta tv ildalle competizioni. E lo hadalal festival di Sanremo, dove è stato chiamato come ospite. «Ci vediamo a Los Angeles 2028», ha chiarito il campione olimpico di salto in alto, arrivato sulcon uno smoking Armani. E così ha messo a tacere le voci su un suo possibile addio allo sport. Gianmarco Tamberi: «Voglio una famiglia con mia moglie. Non metterò più lo sport davanti a tutto» X Leggi anche › Gianmarco Tamberi pensa aldall’atletica? «Forse è giunto il momento di prendere quella decisione» Gianmarco Tamberi e quei mesi duri dopo Parigi«Dopo Parigi», ha chiarito Gianmarco Tamberi a Sanremo, «sono stati mesi molto duri, perché quando si prova a rincorrere un obiettivo, lo sfiori e il destino ti leva la terra sotto ai piedi, perdi fiducia e il coraggio di rimetterti in gioco».