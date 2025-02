Calciomercato.it - Rigore scandaloso, Atalanta sconfitta dal Brugge allo scadere: rissa nel finale

Leggi su Calciomercato.it

L’ha perso l’andata degli spareggi Champions. 2-1 in casa del, con il ko arrivatoper colpa di uninesistente, ma possiamo definirlo anche.Champions, la cronaca di(LaPresse) – Calciomercato.itMuler ha fischiato penalty punendo una mano larga di Hien sul volto di Nilsson. L’arbitro è stato richiamato al VAR per rivedere l’episodio, diciamo anche per annullare la sua decisione, che invece ha confermato.Proteste furiose degli atalantini, Toloi, Cuadrado e lo stesso Hien ammoniti prima del tiro dal dischetto trasformato dstesso Nilsson. Negli istanti finali semi-in campo, con i giocatori nerazzurro – e Gasperini – letteralmente furiosi per la decisione che rischia di compromettere il cammino in Champions.2-115? Jutgla (B), 41? Pasalic (A), 94? Nilsson (B)Su X commenti unanimi: ildato contro l’è senza sensoCLAMOROSO ?##UCL #ChampionsLeague— OnlySport (@TuttoSport360) February 12, 2025ma cheha dato??? ? #— Simona (@simona92) February 12, 2025assurdo, non ci posso credere ##ChampionsLeague— Massimo Caputi (@MassimoCaputi) February 12, 2025cheha fischiato, oddio! #— BIANCONERO?? (@1897bianconero) February 12, 2025Ildato contro all’é vergognoso a dir poco ##ChampionsLeague— The Man With No Name (@CitizenOCydonia) February 12, 2025L'articolodalnelproviene da CalcioMercato.