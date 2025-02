Quotidiano.net - Riforma della giustizia: la Commissione Ue chiede risposte alle criticità del nuovo Csm

La RelazioneUe sulla, in particolare delCsm, "ha chiesto che il nostro Paese dia una risposta" rilevate nella"per evitare di subire censure, come è avvenuto alla Polonia" nel progetto diCorte Suprema. Lo ha detto il vicepresidente del Csm Fabio Pinelli, indicando tre, nel suo intervento al convegno 'L'Alta corte disciplinare, pro e contro di una proposta che fa discutere', organizzato a dall'Associazione Vittorio Bachelet, presieduta da Renato Balduzzi, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università Cattolica di Milano. Per quanto riguarda le tre, Pinelli ha evidenziato che "Il progetto diriguarda la sola magistratura ordinaria e "laalla quale mi riferisco è che i magistrati dovrebbero essere giudicati da giudici tratti a sorteggio a differenza delle altre categorie professione" dove questo non avviene.