Rifiuti abbandonati | come nasce una discarica

Arriva, corredata da foto, l’ennesima segnalazione di, anche se praticamente siamo alle porte della città, gli sporcaccioni insistono in pratiche fuori da ogni contesto di educazione e civiltà. E torna, purtroppo, all’attenzione di chi di dovere la scarpata al fianco del vasto piazzale (quella che per i massetani è la "Voltata del Vento"), sulla Strada provinciale 151. Ancora una volta quest’area è diventata un’improvvista e abusivadi materiali plastici,particolari delle carrozzerie di auto, secchioni di plastica, bombolette e bottiglie di ogni genere. A portare all’attenzione pubblica questa nuova manifestazione di inciviltà è un cittadino residente nella zona che torna ad evidenziare, purtroppo, l’area troppo spesso sia oggetto di danneggiamenti ambientali. Oltrettutto, a poca distanza – in viale Martiri di Niccioleta – è presente l’isola ecologica.