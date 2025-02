Fanpage.it - Riduzione orario di lavoro, la proposta di legge è ferma alla Camera: “La destra vuole affossarla”

Leggi su Fanpage.it

Il Parlamento starebbe per discutere unadi, presentata dal Pd, Avs, Europa Verde e M5s per ridurre l'dia parità di salario, ispirata al modello della settimana corta. Si chiama "Lavorare meno per vivere meglio" e ha l'obiettivo di migliorare la qualità della vita, aumentare la produttività e garantire maggiore giustizia sociale.