Lanazione.it - Riconoscimento alla ditta Emg di Bibbiena che porta nel mondo il saper fare casentinese

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 12 febbraio 2025 – IlEmg dichenelil. LaE.M.G ha compiuto da poco il suo 25esimo anno di vita e di successi, nati dvoglia die dal coraggio di due giovani, oggi quasi cinquantenni, della nostra terra, Daniele Michelini e Filippo Galastri. L’azienda si occupa di produzione e vendita di trasformatori elettrici e di altre apparecchiature elettriche, elettromeccaniche e elettroniche ed è stata la prima in Italia a realizzare cabine di alimentazione per le colonnine di ricarica delle auto elettriche. Il mercato conquistato dEMG è praticamente globale, i prodotti realizzati qui a, oggi sono diretti per la maggioranza dei casi in tutta Europa, ma anche in Sud America e nei paesi arabi.