Riminitoday.it - Riccione presenta le nuove regole su gestione del verde e abbattimento degli alberi

Leggi su Riminitoday.it

Dai criteri di valutazione per la compensazione all’delle alberature alleprocedure per il conteggio delle superfici permeabili e semipermeabili, dalle modalità per lae la cura delai patti di collaborazione con le associazioni e i cittadini per la cura del.