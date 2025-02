Dayitalianews.com - Ricatta i clienti delle escort e chiede migliaia di euro: “Se non paghi racconto tutto ad amici e familiari”

Un uomo di 22 anni è stato arrestato a Roma dai carabinieri della Compagnia di Cittaducale, in provincia di Rieti, con l’accusa di estorsione continuata e aggravata. Dalle indagini è emerso che il ragazzo contattava ie si faceva daredi, minacciando di rivelarea parenti ese si rifiutavano di pagare. Una truffa ben organizzata nel quale sarebbero finite molte persone e le indagini proseguono per capire se ci sono stati dei complici che lo hanno favorito.La truffa del “capo dei sicari”Il 22enne si faceva chiamare col soprannome di “Torres” e si era autoproclamato “capo dei sicari”. Il “modus operandi” era sempre lo stesso: chiamava iche avevano avuto un primo contatto con lae diceva che per causa loro aveva perso tempo e denaro.