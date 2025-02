Spazionapoli.it - Ribaltone Napoli, ora si cambia: l’annuncio in diretta

Notizie calcio– Antonio Conte, in vista della gara di sabato contro la Lazio, ha preso una decisione importante.Ildi Antonio Conte, dopo aver pareggiato anche contro l’Udinese, ha ricevuto un’altra brutta notizia. Il tecnico pugliese dovrà fare a meno per circa un mese di uno dei suoi big, ovvero David Neres.Il brasiliano, proprio nel corso della gara di domenica dello Stadio Diego Armando Maradona contro l’Udinese, ha riportato un infortunio muscolare. Per la gara di sabato contro la Lazio, quindi, Antonio Conte sarà costretto are qualcosa. Proprio su quest’ultimo argomento bisogna registrare un annuncio importante.Lazio-, Ciro Troise: “Conte cambierà modulo”A farlo, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss’, è stato il giornalista Ciro Troise: “Cosa posso dire sulla partita di sabato contro la Lazio? Mi aspetto un cambio di modulo da parte di Conte.