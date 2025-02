Repubblica.it - Riace, la Cassazione conferma solo la pena a 18 mesi per falso. Lucano: “Vince Davide contro Golia”

In primo grado era stato condannato a 13 anni e 4: per i giudici di Locri dietro il “borgo dell’accoglienza” c’era un sistema criminale. Le sono accuse sono cadute in secondo grado. L’europarlamentare di Avs: “E adesso proviamo a riaprire i centri”